"Naftohas plant seismische Untersuchungen in der Westukraine

JSC Ukrgasvydobuvannya, ein Unternehmen der Naftohas-Gruppe, plant die Durchführung von seismischen 3D-Untersuchungen auf einer Fläche von 230 Quadratkilometern in der Westukraine.

Dies gab der Vorstandsvorsitzende von Naftohas of Ukraine Serhij Koretsky.

„Lange Zeit stand diese Region wegen der Erschöpfung der Vorkommen nicht im Fokus – sie galt im Vergleich zum Osten als weniger vielversprechend. Moderne seismische Untersuchungen eröffnen jedoch neue Möglichkeiten: Sie ermöglichen es uns, Gas genauer aufzuspüren, wo dies vorher unmöglich war. Wir gehen davon aus, dass die Ergebnisse der neuen Studien es uns ermöglichen werden, 2026-2027 mit den Bohrungen zu beginnen“, sagte er.

Es wird darauf hingewiesen, dass das Unternehmen in den Jahren 2019-2023 bereits etwa 1600 Quadratkilometer an 3D-Seismik in der Region verarbeitet hat. Dies ermöglichte es dem Unternehmen, mehr als 10 neue Bohrungen vorzunehmen.

Vier von ihnen produzierten erste Fördermengen zwischen 80 und 270 Tausend Kubikmeter Gas pro Tag, was für eine Region, in der die Gasförderung 1912 begann, als hervorragend bezeichnet werden kann.

Es wird berichtet, dass Ukrgasvydobuvannya seine Reserven in der Region in den letzten fünf Jahren um 2,4 Milliarden Kubikmeter erhöht hat.

Bis Mai 2025 zahlten die Unternehmen der Naftohas-Gruppe mehr als 7,8 Milliarden Hrywnja an Steuern, Gebühren und Pflichtabgaben an den Haushalt.