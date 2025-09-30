Navrotsky wird in naher Zukunft Kiew und Sibirien besuchen
„Das ist ja gar nicht die Frage und bestreitet niemand. Nur heute wird Russland (was jetzt ein territoraler Bereich ist) gleichgesetzt mit denen die im 2. WK gegen die Nazis etc. gekämpft haben. Damit...“
„Das ist nicht primär nur ein westliches Narrativ, sondern hat schon seine Gründe in der kontinuierlichen imperialen Politik Russlands seit Jahrhunderten. Unter den Zaren gab es keine nationalen Rechte...“
„Früher, so in den 70-80er Jahren habe ich halt alles in die "Kiste Russland" gesteckt, auch die Menschen aus dem Estland, Litauen, etc. und genauso die Ukraine & Kazachstan. Das stimmt, jedenfalls...“
„Man sagte zwar "die Russen kommen" aber dass die Russen gegen die Deutschen gekämpft haben ist in meinen Augen bewusst herbeigeführte Geschichtsverfälschung von seiten Russlands. Da waren z.B. auch...“
„Mein erster Beitrag: Grüße ins Forum: Ich fahre demnächst nach Lwiw um dort alte Bäume in Parkanlagen zusammen mit den ukrainischen und polnischen Kollegen zu untersuchen. Ich reise mit dem Auto ein...“
„Grundsätzlich kann und darf aber die Frage gestellt werden, ob Rekruten, welche den Kriegsdienst verweigern wollen, auch tatsächlich nützlich für die Front sind. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie desertieren,...“
„Soweit ich weiß, bekommen neu eingezogene Soldaten in der Ukraine meist eine Grundausbildung, die derzeit oft nur wenige Wochen dauert. Die genaue Dauer kann aber variieren. In Friedenszeiten gab es Möglichkeiten...“
„Jedem Tierchen sein Pläsierchen. Solange Johannes hier nur über längst vergangene Schlachten monologisieren will und keine Hetze und Tatsachenverdreherei betreibt fühle ich mich nicht angepißt. Wahrscheinlich...“
„Wenn du die Russen beweihräuchern willst warum schreibst dann diesen Mist in einem Ukraineforum? Wieviele Kriegsgräber hast du in der Ukraine besucht? Du hast schon gemerkt dass deine bewunderten Russen...“
„Im Jahr 2008 besuchte ich auf einer Erinnerungsreise mit der Deutschen Kriegsgraeberfuersorge deutsche und russische Soldatengraeber bei Smolensk, Mogilew und Witebsk. Wir wurden in allen drei Staedten...“
„Lieber Johannes Tim, es gibt keinen Grund beleidigt zu sein, ein Forum ist kein Ponyhof und darüber hinaus wird es auch moderiert, Bisher gab es wohl noch keine Veranlassung dazu. FK Frank hat eine andere...“
„Aus welcher historisch ueberholten Darstellung uebernimmt Frank die Auffassung, dass die Wehrmacht in der Schlacht am Kursker Bogen aufgerieben worden sei? Es stimmt nicht, dass das Unternehmen Zitadelle...“
„Somit hat ein Gefreiter mehrere deutsche Divisionen vor erheblichen Verlusten bewahrt. Was ja so auch nicht stimmt. Die wurden dann nur verzögert aufgerieben. Die Offensive der Wehrmacht da scheiterte...“
„Dass im Zusammenhang mit diesem Krieg UA = Ukraine bedeutet, habe ich mit Sicherheit gewusst. Aber unter den Soldaten habe ich eine gewisse Ironie gelernt und selbst hervorgebracht. Dieser militaerische...“
„Die 'internationale Versicherungskaete" genannt grüne Karte, wurde dieses Mal nicht kontrolliert. Hatte sie mit dem Pass etc. Übergeben und postwendend zurück erhalten. Es ist ein standardisiertes Verfahren,...“
„Wie läuft das derzeit eigentlich mit den Formalitäten fürs Auto ab ? Mit Erstaunen habe ich ja festgestellt daß meine aktuelle Grüne Versicherungskarte weiterhin für die Ukraine, also ein Kriegsgebiet,...“
„Der Wachposten hat mich also 0:15 Uhr , schon während der Ausgangssperre passieren lassen und dann noch definitiv ein weiteres Auto, die waren hinter mir in der Schlange..., wiederum trudelten noch weitere...“
„Bin gestern, wie vorgesehen, bei Ustyluh/Zosin rüber, Nachts um 0:20 angekommen. Der Wachposten hat mich, nicht kontrolliert und durchgewunken, als er das deutsche Auto sah. (Ca. 10 Kilometer vor Ustyluh)...“
„@Frank, tatsächlich kenne ich den Rest der Strecke Stryj, ist grundsätzlich auch in einem guten Zustand, bin die Strecke von Mukatschewo aus gefahren, ist ca 5 bis 6 Wochen her, aber eben bei Tag gefahren....“
„Jedenfalls die Strasse von Lviv nach Süden war damals neu und einwandfrei. Da bin ich aber auch nicht weit gefahren, bis vor Stryj. Unten an Rumänien/Karpaten waren sie misserabel. Ist aber paar Jahre...“
„Das ist ja total ätzend! Ich bin noch unschlüssig wie ich morgen Abend ausreise, vermutlich wieder in Ustyluh/Zosin, da ich nach Italien fahren werde, habe mir überlegt, in der Ukraine bis an die ungarische...“
„Ich bin vor 3 Wochen aus Ukraine ausgereist – wie immer über Uhryniw-Dolhobyczów. Montag-Nachmittag, 2 - 3 Autos vor mir. Viertelstunde bei den Ukrainern, halbe Stunde bei den Polen, die nehmen sich...“
„Hallo meine lieben FK, hab es schon wieder getan. Bin in die Ukraine gedüst und mache Urlaub in Luzk. Daher heute wieder über den Grenzübergang Zosin/Ustyluh "rüber gemacht ". 6 Uhr am Morgen angekommen....“
