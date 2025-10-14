Die NBU hat die Anforderungen für Bankreserven geändert

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Die Nationalbank der Ukraine ändert die Anforderungen an die Bildung von Pflichtreserven für Banken, um die Effizienz der Geldmarktregulierung zu verbessern und die Attraktivität langfristiger externer Finanzierungen zu fördern.

Dies geht aus einer Mitteilung der Regulierungsbehörde hervor.

Erstens werden ab dem 10. November 2025 zwangsweise eingezogene und sanktionierte Gelder bei der Berechnung der Pflichtreserven nicht mehr berücksichtigt.

„Dies wird dazu beitragen, die Berechnungsansätze zu optimieren, da diese Mittel im Wesentlichen immobilisiert sind und die monetären Prozesse nicht beeinflussen. Die Änderungen werden sich nicht wesentlich auf den Gesamtbetrag der Pflichtreserven im Bankensystem auswirken“, so die NBU in einer Erklärung.

Zweitens wird die ukrainische Nationalbank ab dem 10. Dezember 2025 bei der Berechnung der Pflichtreserven Kredite ausschließen, die Banken für einen Zeitraum von mehr als einem Jahr von gebietsfremden juristischen Personen aufgenommen haben, zu deren Anteilseignern ein ausländischer Staat gehört und/oder an deren genehmigtem Kapital internationale Finanzinstitutionen (IFIs) mit mindestens 10% beteiligt sind.

Zur Erinnerung:

