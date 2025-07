Neuer Ton: Die Russische Föderation hat mit dem Abschuss von Jet-Drohnen begonnen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Eine neue Art von Drohnen stellt die ukrainische Luftverteidigung vor neue Herausforderungen, denen noch keine Flugabwehrdrohne gewachsen ist.

Die russische Armee hat bereits den zweiten Tag in Folge Jet-Drohnen für Angriffe auf die Ukraine eingesetzt. Diese Drohnen zeichnen sich nicht nur durch ein charakteristisches Geräusch während des Fluges aus, sondern stellen auch die Luftabwehr vor grundsätzlich neue Probleme. Dies berichtete Sergei „Flash“ Beskrestnov, ein Experte auf dem Gebiet der elektronischen Kriegsführung und der elektronischen Aufklärung, am Abend des 30. Juli auf seinem Telegram-Kanal.

Er schrieb über das Auftauchen eines neuen Geräusches von Nachtalarmen – das Geräusch von Schahed-Jets. Nach Ansicht des Spezialisten sind diese Drohnen die Reaktion des Feindes auf die Erfolge der ukrainischen Flugabwehrdrohnen.

Beskrestnow merkte an, dass noch nicht bekannt ist, in welchem Umfang der Feind diese Geräte in naher Zukunft einzusetzen gedenkt.

Der Militärbeobachter Denis Popovych betonte die Schwierigkeit, solche Hochgeschwindigkeitsziele zu bekämpfen. Er erklärte, dass es für Flugabwehrdrohnen unmöglich ist, Objekte abzuschießen, die mit 500-600 Stundenkilometern fliegen, da ihre Geschosse nur halb so schnell sind – 250-300 Stundenkilometer. Nur extremes Glück und professionelles Geschick des Bedieners können ein erfolgreiches Abfangen des Ziels bei einem optimalen Gegenkurs gewährleisten.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass in den letzten Monaten immer häufiger massive Angriffe durch russische Drohnen das ukrainische Luftverteidigungssystem durchbrochen haben. Die Effektivität der Angriffe des Aggressorlandes hat sich verdreifacht.