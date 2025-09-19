Neuwagen in der Ukraine: Welche Modelle werden am häufigsten von Privatpersonen und Unternehmen gewählt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Im August wurden fast 6,8 Tausend Neuwagen in den ukrainischen Fuhrpark aufgenommen. 71% davon wurden von Privatkunden und 29% von juristischen Personen gekauft.

Dies meldet UkrAwtoProm.

Es heißt, dass im Vergleich zum Juli die Verkäufe von neuen Personenkraftwagen im privaten Segment des Automarktes um 13% gestiegen sind und im Unternehmenssegment um 11% gesunken sind.

Beim Kauf neuer Personenkraftwagen bevorzugten die privaten Käufer die folgenden Modelle:

1. BYD Song Plus – 355 Einheiten;

2. TOYOTA RAV-4 – 231 Einheiten;

3. HYUNDAI Tucson – 215 Einheiten;

4. VOLKSWAGEN ID.UNYX – 194 Einheiten;

5. HONDA eNS1 – 188 Einheiten.

Gleichzeitig waren die juristischen Personen am meisten gefragt:

1. RENAULT Duster – 352 Einheiten;

2. TOYOTA Yaris Cross – 88 Einheiten;

3. TOYOTA RAV-4 – 68 Einheiten;

4. VOLKSWAGEN Touareg – 64 Einheiten;

5. SKODA Octavia – 62 Einheiten.

Um es noch einmal zusammenzufassen:

Im August importierte die Ukraine 1809 in chinesischen Unternehmen hergestellte Personenkraftwagen. Das ist mehr als ein Viertel des Marktes – 26,7%, und nach den Beobachtungen vom August 2024 ist dies der höchste Anteil (wie auch die Anzahl).