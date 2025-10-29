Die Importe von Bussen in die Ukraine stiegen um ein Drittel

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Die Türkei war der größte Lieferant von neuen Bussen. Die größte Anzahl gebrauchter Busse wurde aus Deutschland importiert.

Von Januar bis August wurden 907 Busse (einschließlich Minibusse) in die Ukraine importiert, das sind 30% mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Von dieser Zahl sind 263 Einheiten neu und 644 Einheiten gebraucht. Dies berichtet UkrAwtoProm unter Bezugnahme auf die Daten des Staatlichen Statistikkomitees.

Der Gesamtzollwert dieser Importe betrug 46,4 Millionen Dollar (+33%). Die Einfuhr neuer Busse kostete 16,1 Millionen Dollar, während sich der Zollwert der gebrauchten Busse auf 30,3 Millionen Dollar belief.

Die Türkei war mit 218 Einheiten der größte Lieferant von neuen Bussen und verdiente damit 12,9 Millionen Dollar.

Die meisten gebrauchten Busse wurden aus Deutschland importiert – 198 Stück, deren Gesamtzollwert sich auf 8,3 Millionen Dollar belief.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass im ersten Quartal 2025 287 Busse in die Ukraine importiert wurden, von denen mehr als 70% gebraucht waren. Der Gesamtzollwert belief sich auf 13,2 Mio. $.