Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Der Feind hat ukrainische Einheiten vertrieben und Popov Yar und Ivano-Daryevka in der Region Donezk besetzt.

Die operativ-strategische Truppengruppierung Dnipro bestätigte DeepState-Informationen über die Besetzung des Dorfes Popov Yar in der Nähe von Konstantinovka durch die Russen und teilte auch mit, dass der Feind das Dorf Ivano-Daryevka in der Nähe von Seversk eingenommen hat (beide Dörfer liegen in Donetschyna). Dies geht aus der offiziellen Informationszusammenfassung des OSUV hervor, die am Samstag, den 16. August veröffentlicht wurde.

Es wird festgestellt, dass der Feind ukrainische Einheiten vertrieben und Popow Jar sowie Iwano-Darjewka besetzt hat.