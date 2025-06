Der Präsident hat ein Moratorium für Unternehmensinspektionen angekündigt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Dies sei notwendig, um die Unternehmen vor jeglichem Druck von skrupellosen Personen in verschiedenen Positionen zu schützen, sagte der Staatschef.

Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die Vorbereitung eines Beschlusses zur Einführung eines langen Moratoriums für Unternehmensinspektionen im Land in Auftrag gegeben. Er sagte dies auf einer Veranstaltung mit dem Titel Forum der Behörden und der Wirtschaft: vom Dialog zur Partnerschaft am Freitag, den 27. April in Kiew.

„Ich habe bereits die Anweisung gegeben, eine Entscheidung über ein langes Moratorium für Unternehmensinspektionen vorzubereiten. So können wir die Wirtschaft vor jeglichem Druck skrupelloser Menschen in verschiedenen Positionen schützen“, erklärte er.

Selenskyj brachte seine Überzeugung zum Ausdruck, dass die Ukraine wirtschaftlich viel stärker sein kann, aber dafür ist ein regulatorischer Rahmen erforderlich.

„Wir brauchen Bedingungen, einen klaren Rahmen für staatliche Interventionen, eine minimale und rationale Regulierung, eine starke staatliche Lobby für die ukrainische Wirtschaft in der Welt“, fügte der Staatschef hinzu.

Auch Selenskyj sagte, dass die Arbeit des Rates Staat – Wirtschaft fortgesetzt wird und zu diesem Zweck wird sie erweitert werden.

