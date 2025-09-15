Die Preise werden nicht so schnell steigen: Analysten und Haushalte haben ihre Inflationsprognosen verbessert

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die Inflation in der Ukraine hat sich im Vergleich zu ihrem Höchststand bereits verlangsamt. Finanzanalysten erwarten, dass sich dieser Trend fortsetzen wird.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf Daten auf der Website der Nationalbank der Ukraine.

Im September verbesserten die Finanzanalysten jedoch ihre Prognose auf 7,2%, verglichen mit 7,5% im Juli 2025.

Die Inflationserwartungen der Bevölkerung haben sich im August auf 10,1% verbessert, verglichen mit 10,7% im Juli.

Die Banker hatten ihre Inflationserwartungen im Juli auf 11,6% zurückgenommen. Im April hatten sie noch einen Preisanstieg von 9,8% in den nächsten 12 Monaten prognostiziert.

Im Mai prognostizierten die Führungskräfte der Wirtschaft eine Inflation von 10,9% (11,5% im Februar).

Inflationsprognosen

Nach Angaben des staatlichen Statistikamtes beschleunigte sich die Inflation in der Ukraine im Mai 2025 auf 15,9%. Dann verlangsamte sich der Preisanstieg drei Monate lang auf 13,2% im August. Zwei Monate in Folge, im Juli und August, erlebte die Ukraine eine saisonale Deflation. Die Preise fielen aufgrund von billigerem Obst und Gemüse aus der neuen Ernte.

Laut Andrij Pyschnyj, Gouverneur der ukrainischen Nationalbank, wird sich der Abwärtstrend der Inflation fortsetzen. Dies wird von den neuen Ernten und der Politik der Regulierungsbehörde beeinflusst werden.

Im Juli revidierte die Nationalbank der Ukraine ihre Prognose für die Gesamtinflation im Jahr 2025 auf 9,7% (zuvor lag sie bei 8,7%). Im Jahr 2026 wird sich der Rückgang auf 6,6% fortsetzen, und erst 2027 wird die Inflation wieder das Ziel von 5% erreichen.