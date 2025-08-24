Putin kann man nicht trauen, er bringt Dunkelheit, aber er kann gestoppt werden, sagt Carney

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Der kanadische Ministerpräsident Mark Carney sagte, dass Kanada die Lehren aus der Geschichte versteht und dem russischen Diktator Wladimir Putin nicht traut.

Dies berichtete RBK Ukrajina unter Bezugnahme auf die Übertragung der Feierlichkeiten zum Unabhängigkeitstag.

Laut Carney ist wirklicher Frieden und Sicherheit für die Ukraine nur möglich, wenn es verlässliche Garantien gibt.

Er verglich die derzeitige Situation mit den Zeiten von Ronald Reagans Verhandlungen mit der UdSSR, als sein Motto „vertrauen, aber überprüfen“ lautete.

Er betonte, dass Putin nicht Michail Gorbatschow (ehemaliger Präsident der UdSSR) ist und ein Imperium anstrebt, keine Reform.

Der Ministerpräsident wies darauf hin, dass der russische Staatschef seine Versprechen wiederholt gebrochen hat, von den Minsker Vereinbarungen bis heute, und dass er für Tausende von Toten und Millionen von Verletzten verantwortlich ist.

„Er hat diese schreckliche Tragödie entfesselt, die Millionen von Menschenleben gefordert hat. Er hat Ihren Luftraum terrorisiert, Ihre Städte bedroht und Ihre Kinder entführt. Aber Putin kann gestoppt werden, die russische Wirtschaft schwächelt“, sagte er.

Gleichzeitig zeigte sich Carney zuversichtlich, dass Putin gestoppt werden kann: Russlands Wirtschaft schwächelt, das Land ist zunehmend isoliert, während seine Verbündeten stärker und entschlossener werden.

Am Unabhängigkeitstag der Ukraine besuchte der kanadische Ministerpräsident Mark Carney zum ersten Mal Kiew. Er kündigte verstärkte Unterstützung für die Ukraine an.

Außerdem traf der Sondergesandte von US-Präsident Donald Trump für die Ukraine, Keith Kellogg, am Unabhängigkeitstag, dem 24. August, in Kiew ein. Er nahm an den Feierlichkeiten teil.