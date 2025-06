Die Rückführung der Leichen aus Russland in die Ukraine wird in einem neuen Format fortgesetzt, das nicht an Gespräche gebunden ist - Jussow

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Die Rückführung der Leichen gefallener Soldaten in die Ukraine wird in einem neuen Format fortgesetzt, das nicht an die Verhandlungen der Delegationen in Istanbul gebunden sein wird.

Quelle: Vertreter des Verteidigungsministeriums der Ukraine Andrij Jussow in einem TV-Marathon

** Direkt.* Rede: „Was die Rückführung im Rahmen der Vereinbarungen von Istanbul betrifft, so hat die Ukraine vom Aggressorstaat die Leichen von 6.000 Toten erhalten, bei denen es sich nach Angaben der Russen um ukrainische Bürger handelt, darunter auch Verteidiger. Der Prozess der Identifizierung und Verifizierung ist jetzt im Gange, wie das Innenministerium ausführlich kommentiert hat, was bedeutet, dass die Arbeit in diesem Bereich nicht beendet ist und weitergehen wird.

Die Repatriierungsmaßnahmen werden in einem anderen Modus fortgesetzt, unabhängig von der Umsetzung der Vereinbarungen von Istanbul.“

am 15. Juni wurde die Phase der Rückführungsmaßnahmen, die die Nutzung der Eisenbahn beinhaltete, abgeschlossen, und die nächste Phase wird auf der Straße durchgeführt.