Raketenangriff auf Saporischschja: vier Verletzte, es gibt Zerstörungen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In Saporischschja haben die Russen bei einem Raketenangriff eine Infrastruktureinrichtung getroffen, vier Menschen wurden verletzt. Dies berichtete der Sekretär des Stadtrats von Saporischschja, Anatoli Kurtew, am Donnerstag, den 15. Februar, in Telegram.

Ihm zufolge hat der Beschuss eine Infrastruktureinrichtung getroffen. Nach vorläufigen Angaben wurden vier Menschen verletzt.

„Wohnblocks, eine Bildungseinrichtung und die Räumlichkeiten eines Handelsobjekts wurden beschädigt (Fenster wurden herausgebrochen, Dächer wurden beschädigt). Die zuständigen Dienste arbeiten bereits vor Ort“, sagte Kurtev.

Wir möchten daran erinnern, dass die russischen Truppen am 15. Februar einen massiven kombinierten Raketenangriff auf die Ukraine gestartet haben. In Kiew, Dnipro, Lwiw und anderen Städten wurden zahlreiche Explosionen gemeldet.

In der Region Poltawa haben die Russen ein Lagerhaus getroffen. In der Region Dnipropetrowsk griff der Feind zivile Infrastruktur an. In Lwiw trafen die Russen eine Infrastruktureinrichtung, zwei Menschen wurden bei dem Angriff verletzt.