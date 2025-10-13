Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Unter den Ukrainern überwiegen die Anhänger rechtsgerichteter politischer Strömungen. Gleichzeitig hat sich eine beträchtliche Anzahl der Befragten noch nicht entschieden.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf die vom Institut für Soziologie der Nationalen Akademie der Wissenschaften der Ukraine durchgeführte Umfrage Ukrainian Society Wave 2025.

Von den Befragten haben sich nur 59,1 % für eine Ideologie entschieden, während die restlichen 40,9 % angaben, sie wüssten es nicht.

Der bedingte linke Block umfasst 14,6% der Befragten. Dabei handelt es sich um Kommunisten oder Sozialisten (4,8%) und Sozialdemokraten (9,8%).

Der rechte Block wird von 31,9% der Befragten vertreten. Unter ihnen sind 17,8% Nationalisten und 14,1% Nationaldemokraten.

6,3% der Befragten betrachten sich als Liberale.

Die Feldphase der jüngsten Studie dauerte vom 9. September bis zum 8. Oktober 2025. Der statistische Fehler der Stichprobe von 1835 Befragten mit einem Konfidenzniveau von 95% und einem Designeffekt von 1,1 liegt nicht über 2,4%.