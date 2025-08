Die Regierung hat Tsivinskyj als BEB-Direktor eingesetzt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Gegen Olexander Tsyvynskyj bestehen nach der Entscheidung der Wettbewerbskommission, den entsprechenden Überprüfungen und dem Bestehen eines Lügendetektors keine Ansprüche.

Das Ministerkabinett hat Olexander Tsivinskyj zum Direktor des Büros für wirtschaftliche Sicherheit (BEB) ernannt. Dies gab Ministerpräsidentin Iulia Swyrydenko im Anschluss an die Regierungssitzung am Mittwoch, den 6. August, per Telegram bekannt.

„Die Regierung hat heute beschlossen, Olexander Tsivinskyj zum Direktor des Büros für wirtschaftliche Sicherheit der Ukraine zu ernennen. Nach der Entscheidung der Wettbewerbskommission, der ordnungsgemäßen Überprüfung und dem Bestehen eines Lügendetektortests – gibt es keine Kommentare zu seiner Kandidatur“, schrieb sie.

Swyrydenko zufolge erwartet die Regierung, die Arbeit des Büros zu erneuern, die Institution zu stärken und ein hohes Maß an Vertrauen zwischen dem EBS und den ukrainischen Unternehmern zu erreichen.

„Es ist wichtig, dass die wirtschaftlichen Beziehungen in der Ukraine nicht durch Schattenprogramme verzerrt werden und dass die Wirtschaft auf den Respekt des Staates zählen kann“, sagte der Ministerpräsident.

Olexander Tsyvynskyj war früher der Leiter der Detektivabteilung des Nationalen Antikorruptionsbüros (NAB).