In der Region Vinnichyna hat ein Lehrer einen Schüler während einer Unterrichtsstunde verprügelt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Die Mutter eines 13-jährigen Schülers erstattete Anzeige bei den Strafverfolgungsbehörden, nachdem sie von dem Konflikt erfahren hatte.

Der Sportlehrer eines der Lyzeen des Bezirks Mogilev-Podolsky wurde wegen des Verdachts, einen Schüler geschlagen zu haben, angezeigt. Darüber berichtet ein Pressedienst der regionalen Staatsanwaltschaft von Winnyzja am Mittwoch, den 24. September.

Die Handlungen des 25-jährigen Lehrers fielen unter den Artikel – vorsätzliche Zufügung von Schlägen, die körperliche Schmerzen verursachten.

Die Ermittlungen ergaben, dass der Lehrer den Schüler am 19. September während des Sportunterrichts geschlagen hatte. Gegenwärtig werden die Ermittlungen gegen den Verdächtigen fortgesetzt. Alle Umstände des Vorfalls werden derzeit ermittelt.

Die Polizei fügte hinzu, dass am 23. September mit einer Erklärung an die Strafverfolgungsbehörden an die Mutter eines 13-jährigen Schülers appellierte, nachdem sie von dem Konflikt erfahren hatte, bei dem der Lehrer illegale Handlungen gegen ihren Sohn begangen hatte. Wir werden daran erinnern, dass in Riwne ein 13-jähriges Lyzeum-Mädchen dem Lehrer körperlichen Schaden zugefügt hat – sie schlug den Lehrer mit einem Zirkel in die Schulter. Ein Streit zwischen einem Schüler und einem Lehrer in einer Schule in Kiew endete in einer Schlägerei.