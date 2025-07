"Das ist reiner Terrorismus": Selenskyj spricht in Rom über neue massive Angriffe auf Kiew

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

In den letzten Nächten war die Ukraine groß angelegten Luftangriffen mit Hunderten von modifizierten russisch-iranischen Schahed-Kamikaze-Drohnen ausgesetzt.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf eine Erklärung des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj auf einer Konferenz über die Wiederherstellung der Ukraine in Rom.

„Erst letzte Nacht haben sie einen weiteren massiven Angriff auf die Ukraine durchgeführt. Hauptsächlich auf unsere Hauptstadt, Kiew. An dem Angriff waren russisch-iranische Schaheds beteiligt. Diese Drohnen wurden stark modifiziert, um mehr Zerstörung anzurichten und sie schwerer abschießen zu können“, erklärte Selenskyj.

Er stellte fest, dass die Ukraine jetzt jede Nacht von Hunderten dieser Drohnen angegriffen wird.

„Das ist reiner Terrorismus. In der Nacht zuvor haben sie mehr als 700 Drohnen und Raketen abgeschossen. Diese Nacht – etwa 400. Und sie versuchen, dies so oft wie möglich zu tun“, fügte er hinzu.

Nach Ansicht des Präsidenten ist dies genau das, was der russische Diktator Wladimir Putin will.

„Er will, dass unser Volk leidet, dass es aus der Ukraine flieht. Und dass Häuser, Schulen und das Leben selbst überall zerstört werden. Nicht nur an der Frontlinie“, so Selenskyj abschließend.

