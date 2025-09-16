Die Reserven im unterirdischen Gasspeicher haben den Wert des letzten Jahres übertroffen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Seit Beginn der Injektionssaison sind fast 6,68 Mrd. m³ Gas in den unterirdischen Gasspeicher geflossen, das ist 1,67 Mal mehr als im Jahr 2024.

Am 14. September überstiegen die Erdgasreserven in den unterirdischen Gasspeichern der Ukraine (Underground Gas Storage Facility) zum ersten Mal die Zahlen des letzten Jahres. Dies berichtete die Profilpublikation ExPro am Dienstag, den 16. September.

Es wird angegeben, dass sich zum 14. September 2024 in den unterirdischen Gasspeichern 12,05 Milliarden Kubikmeter Gas befanden – 5 Millionen Kubikmeter weniger als jetzt. Gleichzeitig geht die Gaseinspeisung weiter, so dass sich der Abstand zwischen den Indikatoren nach oben vergrößern wird.

Die Veröffentlichung erinnert daran, dass zu Beginn der aktuellen Injektionssaison (17. April) nur 5,41 Mrd. Kubikmeter Gas im Untergrundgasspeicher gespeichert waren, 35% oder 2,95 Mrd. Kubikmeter weniger als am 17. April 2024. Während der Injektionssaison ist es der Ukraine gelungen, diese Lücke vollständig zu verringern, vor allem aufgrund erhöhter Importe.

Seit Beginn der Injektionssaison wurden fast 6,68 Mrd. m³ Gas in den unterirdischen Gasspeicher eingespeist, das ist 1,67 Mal mehr als 2024. Außerdem wurde im Jahr 2025 mehr Gas in die Speicher gepumpt, als am Ende der Heizsaison im Untertage-Gasspeicher gespeichert war.

So pumpt die Ukraine in diesem September jeden Tag durchschnittlich 53,9 Millionen Kubikmeter Gas in die Speicher, 2,3 Mal mehr als im September 2024. Etwa die Hälfte der Einspeicherungsmengen entfällt auf Importe. Die durchschnittliche tägliche Importmenge beträgt im September 23,6 Mio. m³, die fast vollständig von Naftohas bereitgestellt wird.