Die Russen beschossen die Region Saporischschja: ein Kind wurde verwundet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Die russischen Angreifer haben vier Mal die Siedlung Malokaterinowka beschossen und Wohngebäude getroffen.

Durch den Beschuss der Siedlung Malokaterinowka im Bezirk Saporischschja durch die Russen wurde ein einjähriger Junge verwundet. Dies berichtete der Leiter der regionalen Militärverwaltung von Saporischschja Ivan Fedorow.

Ihm zufolge haben die russischen Aggressoren vier Angriffe auf die Siedlung Malokaterinovka durchgeführt und Wohngebäude getroffen.

„Mehrere Privathäuser fingen Feuer. In der Nähe gelegene Häuser und Nebengebäude wurden durch die Druckwelle beschädigt. Ein einjähriger Junge wurde verwundet. Sanitäter versorgten das Kind mit allen notwendigen Hilfsmitteln“, heißt es in der Meldung.

Zuvor hatten die Russen Saporischschja mit ballistischen Raketen beschossen. Die Druckwelle und die Schrapnelle beschädigten Wohnhäuser, Firmengebäude und Geschäftsräume. Zuvor war von 17 Opfern berichtet worden.