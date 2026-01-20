Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Russische Truppen haben Rybne in der Region Saporischschja eingenommen und sind in der Nähe von Pokrowsk, Solodke und Rodynske vorgerückt.

Russische Besatzungstruppen haben das Dorf Rybne in der Region Saporischschja eingenommen und sind in die Nähe von drei weiteren ukrainischen Siedlungen vorgerückt, darunter die Stadt Pokrowsk in der Region Donezk.

class=MsoNormal* Analysten zufolge fand der Vorstoß auch in der Nähe des Dorfes Solodke (südlich von Rybne in Saporischschja) und der Stadt Rodynske (Region Donezk) statt.

Was zuvor geschah: am 15. Januar berichtete DeepState, dass russische Truppen das Dorf Krasnohirske in der Region Saporischschja besetzt hatten.