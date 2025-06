Russen greifen mit Kampfdrohnen aus dem Norden an: Explosionen in Nizhyn, Luftabwehr in der Region Kiew

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Am Samstagabend haben russische Truppen die Ukraine mit Angriffsdrohnen aus dem Norden angegriffen: Nizhyn in der Region Tschernihiw wird massiv angegriffen, und die Luftabwehr ist in der Region Kiew im Einsatz.

Quelle: Bürgermeister von Nizhyn Olexander Kodola, Kiewer Regionale Militärverwaltung

Einzelheiten: Der Bürgermeister von Nizhyn berichtete, dass die Stadt von den Schahed angegriffen wird.

„Bisher wurden 10 Explosionen am Rande der Stadt und 1 Explosion außerhalb der Gemeinde, in einer benachbarten Siedlung, registriert. Die Folgen des Angriffs werden derzeit ermittelt“, schrieb er.

Gleichzeitig berichtete die Kiewer regionale Militärverwaltung über die Arbeit der Luftabwehr in der Region gegen feindliche Drohnenangriffe.