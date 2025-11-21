Russen greifen Odessa an: Brände wüten, 5 Verletzte, darunter ein Kind

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Bei russischen Drohnenangriffen auf die Stadt Odessa in der Nacht zum 21. November wurden fünf Menschen, darunter ein Kind, verletzt.

Quelle: Staatlicher Notfalldienst und der Leiter der regionalen Militärverwaltung von Odessa, Oleh Kiper auf Telegram

Direkte Rede des Chefs der Region: „In der Nacht wurde Odessa von einem feindlichen Angriff heimgesucht. Trotz der aktiven Arbeit der Luftabwehr gibt es Schäden an zivilen Objekten. Leider wurden fünf Menschen verletzt, darunter ein Kind.“

Einzelheiten: Der SES stellte klar, dass als Folge der feindlichen Drohnenangriffe Wohnhäuser, eine Tankstelle mit Autos und ein Verwaltungsgebäude in Flammen standen.

Auch Privathäuser und Lastwagen wurden beschädigt.

„Psychologen des Staatlichen Rettungsdienstes haben 16 Menschen, darunter 2 Kinder, Hilfe geleistet“, so der Dienst.

