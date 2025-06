Russen greifen Pryluky mit Drohnen an: Es gibt Verletzte

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Zwei zivile Männer wurden bei dem Angriff verletzt. Einer der Verletzten ist 19 Jahre alt, der andere ist 39.

In der Region Tschernihiw wurden bei einem nächtlichen Drohnenangriff der Russischen Föderation zwei Bewohner der Stadt Priluki im Alter von 19 und 39 Jahren verletzt, Häuser und Autos beschädigt. Dies berichtete der Leiter der regionalen Militärverwaltung Wjatscheslaw Chaus am Dienstag, den 10. Juni, in Telegram.

„Die Russen haben heute Nacht erneut Priluki angegriffen. Sie haben mit Drohnen angegriffen. Vorläufig handelte es sich um „Geranien“. Zwei zivile Männer wurden verletzt. Ein Opfer ist 19 Jahre alt, das andere ist 39. Die Sanitäter leisten die notwendige Hilfe“, schrieb er.

Chaus fügte hinzu, dass russische Truppen auch den Bezirk Nizhyn angriffen und dabei die Häuser von Zivilisten, Nebengebäude und Autos beschädigten.

Der Leiter der regionalen Militärverwaltung stellte fest, dass die Russen allein am letzten Tag mit allen Arten von Waffen (Drohnen, Artillerie, Mörser, ungelenkte Flugzeugraketen) 15 Siedlungen in sieben Gemeinden der Region beschossen haben.

Wir erinnern daran, dass die russischen Truppen in der Nacht des 10. Juni einen massiven Angriff auf Kiew gestartet haben. Infolge des Beschusses gibt es vier Verletzte. In sieben Bezirken der Hauptstadt wurden Zerstörungen und Brände registriert.

Insgesamt hat Russland sieben Raketen und 315 Drohnen auf die Ukraine abgefeuert. Die Luftverteidigungseinheiten schossen alle Raketen und 277 Drohnen ab.