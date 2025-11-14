Die Russen haben eine energietechnische Anlage in der Region Odessa getroffen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Es gibt ein Opfer, das behandelt wurde. Ein nahe gelegenes Wohnhaus und das Dach einer Garage wurden ebenfalls beschädigt.

Bei einem nächtlichen Angriff russischer Kampfdrohnen im Süden der Region Odessa wurde eine Energieanlage beschädigt und Brände brachen aus. Dies berichtete der Leiter der Militärverwaltung der Region Odessa, Oleh Kiper, am 14. November.

Ihm zufolge haben die Rettungskräfte das Feuer schnell lokalisiert. Leider gibt es ein Opfer, es wurde behandelt.

Ebenfalls beschädigt wurden ein nahe gelegenes Wohnhaus und das Dach der Garage.

Der Leiter der regionalen Militärverwaltung fügte hinzu, dass es der Luftabwehr dennoch gelungen sei, die meisten der feindlichen Ziele zu zerstören.

Die Beseitigung der Folgen des Angriffs geht weiter.

Wir werden daran erinnern, dass im Gebiet Kirowohrad infolge eines nächtlichen kombinierten Angriffs die Stromleitung beschädigt wurde, ohne Licht blieben 16 Siedlungen und teilweise Novoukrainka.