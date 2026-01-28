Die russische Armee hat erneut den Hafen von Pivdennyi angegriffen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

In der Nacht zum 28. Januar hat Russland einen weiteren Angriff auf den Hafen von Pivdennyi gestartet.

Dies teilte das staatliche Unternehmen „Ukrainian Sea Ports Authority“ mit.

„Infolge des Angriffs wurden Schäden an der Industrie- und Eisenbahninfrastruktur festgestellt, ein Feuer brach aus, das von den Kräften des Unternehmens umgehend gelöscht wird“, teilt die USPA mit.

Berichten zufolge wurde niemand verletzt. Der Hafen ist normal in Betrieb.

Zur Erinnerung:

Die Intensität des Beschusses der Hafeninfrastruktur hat im Laufe des Jahres deutlich zugenommen: Während 2024 36 Angriffe verzeichnet wurden, stieg ihre Zahl im Jahr 2025 auf 96. Im Jahr 2025 wurden 325 Hafeninfrastruktureinrichtungen beschädigt.