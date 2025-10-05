Russen haben eine Industrieanlage in Vinnichyna getroffen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Ein massiver feindlicher Angriff in Vinnichyna hat in der Nacht eine Industrieanlage getroffen.

In der Nacht zum 5. Oktober haben russische Truppen einen Industriebetrieb in Vinnichyna angegriffen.

Dies teilte die erste stellvertretende Leiterin der Militärverwaltung der Region Winnyzja, Natalija Zabolotna, im Telegram mit.

„Als Ergebnis des nächtlichen feindlichen massiven Angriffs in Vinnichchyna gibt es einen Treffer auf ein ziviles Industrieobjekt“, schrieb sie.

Derzeit gibt es keine Verletzten. Alle Dienste sind vor Ort im Einsatz, fügte Zabolotna hinzu. Wir werden daran erinnern, dass die Russen in der Nacht einen massiven Angriff auf die Region Iwano-Frankiwsk durchgeführt haben, bei dem wichtige Infrastruktureinrichtungen getroffen wurden. In Lwiw fing nach dem nächtlichen russischen Angriff der Industriepark Sparrow Feuer. In mehreren Bezirken der Stadt fiel der Strom teilweise aus.