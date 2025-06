Russen haben einen Evakuierungsbus in der Nähe von Dnipro angegriffen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Ein von einer Drohne abgeworfener Sprengsatz beschädigte die Räder, den Kraftstofftank, die Fenster und die Innenausstattung.

Am 28. Juni warfen russische Kriegsverbrecher von einer Drohne aus Sprengstoff auf den Bus der humanitären Mission Prolisk, der auf dem Weg war, Familien mit Kindern aus dem Bezirk Sinelnikovsky der Region Dnipropetrowsk zu evakuieren. Darüber berichtete der Leiter der Organisation Eugene Kaplin auf Facebook.

„Russisch-terroristische Truppen haben heute Morgen den Bus der humanitären Mission Proliska Drohnenbomber angegriffen, als er auf dem Weg war, in der Region Dnipropetrowsk Familien mit Kindern aus den Siedlungen des Sinelnikowski-Bezirks abzuholen, wo die Zwangsevakuierung angekündigt wurde.

Aus dem Fahrzeug wurde (in einem Abstand von einem halben Meter) eine Splitter-Flugmunition abgeworfen. Dadurch wurde der Kleinbus an den Hinterrädern beschädigt, der Treibstofftank wurde getroffen, Fensterscheiben wurden zerbrochen, der Innenraum wurde verstümmelt und die Kardanwelle wurde gebrochen“, heißt es in dem Bericht.

In dem Bus wurde nicht evakuiert – er fuhr nur noch hinter ihnen her, aber der Fahrer selbst wurde nicht verletzt.

Wir werden daran erinnern, dass in der Region Sumy die Zone der obligatorischen Evakuierung erweitert wurde. Mehr als 86 Tausend Einwohner aus 202 Siedlungen der Region Sumy sind von der Evakuierung betroffen. Mehr als 52 Tausend Menschen sind bereits evakuiert worden.