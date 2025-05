Die Russen haben im Laufe des letzten Tages 1040 Soldaten und mehr als 120 Ausrüstungsgegenstände verloren, Ukrainische Streitkräfte

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Im Laufe des vergangenen Tages, vom 18. auf den 19. Mai, hat die Armee der russischen Invasoren 1.040 Soldaten und 123 Stück militärische Ausrüstung an der Front verloren.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf den Generalstab der Streitkräfte der Ukraine.

Die gesamten Kampfverluste des Feindes vom 24. Februar 2022 bis zum 15. Mai 2025 werden auf folgende Werte geschätzt

personal – etwa 974.770 (+1040) Menschen wurden eliminiert;

Panzer – 10.833 (+1) Einheiten;

gepanzerte Kampffahrzeuge – 22.562 (+5) Einheiten;

Artilleriesysteme – 28.009 (+29) Einheiten;

Mehrfachraketen-Systeme – 1.387

Einheiten; Luftabwehrsysteme – 1.167 Einheiten;

Flugzeuge – 372 Einheiten.

hubschrauber – 336 Einheiten;

unbemannte Luftfahrzeuge der operativen und taktischen Ebene – 36.503 (+118) Einheiten;

Marschflugkörper – 3.197 Einheiten;

Schiffe/Boote – 28 Einheiten;

U-Boote – 1 Einheit;

Fahrzeuge und Tanker – 48.988 (+88) Einheiten;

Spezialausrüstung – 3.892

Einheiten

.

Russische Luftangriffe

Letzte Nacht haben russische Terroristen die Ukraine erneut mit Schahed-Kamikaze-Drohnen angegriffen. Explosionen waren in den Regionen Kirowohrad, Tscherkassy, Poltawa, Sumy und Charkiw zu hören.

Am Sonntag, den 18. Mai, feuerte der Aggressor eine gelenkte Luftbombe auf die Stadt Kupjansk in der Region Charkiw ab. Bei dem Angriff wurden Zivilisten verletzt.

In der Nacht zum 18. Mai starteten die Russen eine Rekordzahl von Angriffsdrohnen in der Ukraine – 273 Stück. Davon wurden allein etwa 150 Drohnen in die Region Kiew geschickt.