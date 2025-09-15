Russen verwundeten vier Retter in der Region Tschernihiw

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Im Bezirk Nizhynskyj wurden kritische Infrastrukturen und Unternehmen vom Feind getroffen. Im Bezirk Novhorod-Siverskyj gerieten Nebengebäude durch Beschuss in Brand.

Russische Truppen haben in den letzten 24 Stunden 20 Siedlungen in der Region Tschernihiw 42 Mal beschossen. Nezhyn und der Bezirk Nezhyn wurden massiv von feindlichen Drohnen angegriffen, berichtete die örtliche regionale Militärverwaltung am Montag, den 15. September.

Fünf Menschen liegen in Folge des Beschusses in Krankenhäusern, vier von ihnen sind Mitarbeiter des Staatlichen Dienstes für Notfallsituationen, die nach dem Beschuss eines der Unternehmen ein Feuer löschen wollten. Die Russen haben die Anlage erneut beschossen und dabei vier Feuerwehrleute verletzt.

Ein 59-jähriger Bewohner eines Dorfes im Bezirk Nizhyn wurde ebenfalls verletzt.

Nach Angaben der regionalen Militärverwaltung wurden kritische Infrastruktureinrichtungen und Unternehmen im Bezirk Nizhyn angegriffen. Im Bezirk Novhorod-Siverskyj gerieten landwirtschaftliche Gebäude durch den Beschuss in Brand.

In mehreren Bezirken geriet trockenes Gras auf einer Fläche von fast 10 Hektar durch russische Angriffe in Brand. Die Brände sind bereits gelöscht worden.

Wir erinnern daran, dass am 14. September am Stadtrand von Nizhyn Treffer von russischen Drohnen auf zwei Unternehmen der kritischen Infrastruktur verzeichnet wurden. Fragmente der abgeschossenen „Schahed“ fielen in das Zentrum der Stadt.

Bereits am Montag wurde bekannt, dass die Russen einen Agrarbetrieb in der Region Sumy mit Raketen beschossen haben. 12 Arbeiter, die mit der Ernte beschäftigt waren, wurden verwundet und etwa 30 Geräte beschädigt.