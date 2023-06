In den russisch besetzten Gebieten Sewastopol und Aluschta fiel der Strom aus

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Im russisch besetzten Sewastopol und in Aluschta fiel am Freitag, den 16. Juni, das Licht aus. In lokalen Telegramen wurde berichtet, dass Zeugen „knallende“ Geräusche hörten, bevor die Lichter verschwanden.

Die örtlichen „Behörden“ erklärten, die Ursache sei angeblich eine automatische Abschaltung im Umspannwerk Sewastopolskaja.

„Nach vorläufigen Informationen ist die Automatik im Umspannwerk von Sewastopol ausgefallen. Fachleute arbeiten daran, die Stromversorgung der Verbraucher in Sewastopol wiederherzustellen. Das wird einige Stunden dauern“, schrieb Sewastopols „Gouverneur“ Michail Raswosschajew auf Telegram.

Laut einer Karte in einem der Posts des Senders waren die Lichter ausgefallen, auch in zentralen Bezirken von Sewastopol.

Nach Angaben von Einheimischen wurde die Stromversorgung in Sewastopol teilweise wiederhergestellt. Die Bewohner der südlichen Seite der Bucht von Sewastopol, wo sich der Stadtteil Nachimowski befindet, sind weiterhin ohne Strom.

Es wurde auch über den Stromausfall der gesamten Stadt bekannt. Auch in Aluschta ist das Licht verschwunden.

