Die russische Armee griff Saporischschja an: Häuser wurden beschädigt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

In der Nacht zum 21. Januar beschossen die russischen Besatzer Saporischschja – Häuser wurden beschädigt, die Luftabwehr war im Einsatz.

In der Nacht zum 21. Januar haben russische Besatzungstruppen Saporischschja angegriffen, es gibt Schäden in der Stadt aufgrund von feindlichem Beschuss.

*:*: Leiter der regionalen Militärverwaltung von Saporischschja Ivan Fedorow in den sozialen Medien

*:*: „Der Feind hat erneut in Saporischschja zugeschlagen. Privathäuser und Nebengebäude wurden beschädigt.“

*:*: Fedorow berichtet über die Arbeit der Luftabwehr in der Nacht aufgrund der russischen Angriffe.

Russische Angreifer haben den Bezirk Dniprovsky in Cherson mit einer Drohne angegriffen und dabei einen Mann verletzt