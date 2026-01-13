Die Russische Föderation hat absichtlich bis Januar gewartet und Millionen von Menschen in schreckliche Kälte gesetzt, Melnyk

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Jedes Mal findet die Russische Föderation Wege, um zu beweisen, dass ihre kriminellen Absichten keine Grenzen haben. Schließlich hat der Feind absichtlich bis Januar gewartet, um die Infrastruktur der Ukraine anzugreifen und Millionen von Menschen in schrecklicher Kälte zu lassen.

Dies erklärte der Ständige Vertreter der Ukraine bei den Vereinten Nationen, Andrij Melnyk, während einer Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrates, die angesichts der jüngsten russischen Angriffe auf die Ukraine einberufen wurde, berichtet RBK Ukrajina.

„Russland hat absichtlich bis Anfang Januar gewartet, als die Temperaturen in der Ukraine auf minus 15 Grad Celsius fielen, um eine Reihe von zerstörerischen Drohnen- und Raketenangriffen auf unsere Energieinfrastruktur zu starten und Millionen von Bürgern in großer Kälte zurückzulassen“, sagte Melnyk.

Er fügte hinzu, dass jedes Mal, wenn die internationale Gemeinschaft glaubt, dass Russland „die Grenze der Lügen und der Barbarei“ erreicht hat, Moskau sich wieder selbst übertrifft.

„Es findet einen Weg, noch tiefer zu sinken und beweist, dass seine kriminellen Absichten keine Grenzen haben“, schloss der Ständige Vertreter der Ukraine bei der UNO.

Zur Erinnerung: Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen hielt am 12. Januar eine Dringlichkeitssitzung im Zusammenhang mit den massiven Angriffen Russlands auf die Ukraine und deren Folgen ab.