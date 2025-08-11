Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Indische und russische Delegationen werden Aktionspläne für die bilaterale militärische Zusammenarbeit zwischen Russland und Indien für die Jahre 2025-2026 entwickeln und vereinbaren.

Die vierte Sitzung der Arbeitsuntergruppe der zwischenstaatlichen russisch-indischen Kommission für militärische und militärisch-technische Zusammenarbeit soll vom 15. bis 18. September in St. Petersburg, Russland, stattfinden. Dies wurde in der Hauptdirektion des Nachrichtendienstes des Verteidigungsministeriums der Ukraine berichtet, berichtet Ukrinform.

Es wird darauf hingewiesen, dass die indische und die russische Delegation innerhalb von vier Tagen Aktionspläne für die bilaterale Zusammenarbeit im militärischen Bereich zwischen Russland und Indien in den Jahren 2025-2026 entwickeln und vereinbaren werden.

Bei dem Treffen sollen die Zusammenarbeit im Verteidigungsbereich, militärische Ausbildung und gemeinsame Militärübungen besprochen werden.

Berichten zufolge liegt dem ukrainischen Geheimdienst trotz der Geheimhaltung der geplanten Veranstaltung ein detailliertes Programm des Treffens der russisch-indischen Kommission vor, das unter anderem einen „Besuch der indischen Delegation auf dem Kreuzer Aurora“ vorsieht.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass ukrainische Hacker des Teams Cyber Resistance im vergangenen Jahr in das System eingedrungen sind und sich Zugang zu Dokumenten verschafft haben, die bestätigen, dass Spezialisten aus Indien für die Arbeit an S-400 Luftabwehrsystemen in Russland ausgebildet werden sollen.