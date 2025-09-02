Die Russische Föderation hat die Ukraine mit 150 Drohnen angegriffen: Es gibt Treffer

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Es wurden Treffer von 30 Kampfdrohnen an neun Orten sowie abgeschossene Drohnen (Trümmer) an fünf Orten registriert.

In der Nacht zum 2. September haben die russischen Streitkräfte die Ukraine mit 150 Schahed-Angriffsdrohnen und Imitationsdrohnen verschiedener Typen angegriffen. 120 Drohnen konnten neutralisiert werden, die restlichen 30 wurden getroffen. Dies meldete die Luftwaffe der Streitkräfte der Ukraine.

Der Luftangriff wurde von der Luftwaffe, den Flugabwehrraketen, den Einheiten der Radioelektronischen Kriegsführung und den unbemannten Systemen sowie den mobilen Feuergruppen der Verteidigungskräfte der Ukraine abgewehrt.

Ab 8:00 Uhr hat die Luftabwehr 120 feindliche Drohnen des Typs Schahed und Imitationsdrohnen verschiedener Typen im Norden, Süden, Osten und Zentrum des Landes abgeschossen/unterdrückt. An neun Orten wurden 30 Treffer von Kampfdrohnen verzeichnet und an fünf Orten wurden Trümmerteile abgeschossen.

Wir erinnern daran, dass die Russen in der Nacht Bila Zerkwa in der Region Kiew massiv mit Drohnen angegriffen haben. Bei der Beseitigung des Feuers wurde eine tote Person gefunden.