Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Das herrschende Regime in Russland insgesamt wird 12,71 Billionen Rubel für geschlossene Posten ausgeben.

Die geplanten Verteidigungsausgaben Russlands im Jahr 2026 sind um weitere 325 Milliarden Rubel gestiegen. Zusammen mit den Ausgaben für die „Nationale Sicherheit“ werden sich die Gesamtausgaben für Armee, Polizei und Sonderdienste im nächsten Jahr auf 16,84 Billionen Rubel belaufen, was 38% aller Ausgaben entspricht. Dies geht aus dem Entwurf des föderalen Haushaltsplans für 2026-2028 hervor, der der Staatsduma am Montag, den 29. September vorgelegt wurde, wie die Moscow Times berichtet.

Traditionell wird der größte Teil der russischen Ausgaben für den Bereich Nationale Verteidigung klassifiziert – 10,85 Billionen Rubel oder 84%, wie aus den Anhängen zum Haushaltsentwurf hervorgeht.

Laut der Erläuterung zum Gesetzentwurf beabsichtigen die Behörden jedoch, im nächsten Jahr 12,93 Billionen Rubel für den Bereich „Nationale Verteidigung“ auszugeben.

In den früheren Unterlagen des Finanzministeriums von dieser Woche waren es 12,61 Billionen Rubel.

Das Regime der Russischen Föderation insgesamt wird 12,71 Billionen Rubel für klassifizierte Posten ausgeben, was 28,8% aller Ausgaben entspricht.

Im Jahr 2025 hat die Regierung 13,08 Billionen Rubel oder 31,5% der Gesamtausgaben der Staatskasse klassifiziert.