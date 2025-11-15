Die russischen Verluste bis zum 15. November wurden genannt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Das ukrainische Militär hat mehr als 640 Einheiten russischer Ausrüstung zerstört, darunter zwei Flugabwehrfahrzeuge und einen Mehrfachraketenwerfer.

In den letzten 24 Stunden hat das Aggressorland Russland 1.000 getötete und verwundete Soldaten an der Frontlinie in der Ukraine verloren. Dies teilte der Generalstab der ukrainischen Streitkräfte am Morgen des Samstags, 15. November, in einer operativen Zusammenfassung mit.

Demnach belaufen sich die gesamten russischen Verluste seit Beginn der groß angelegten Invasion auf vorläufig 1.157.400 Menschen.

Weitere russische Verluste seit Beginn des Krieges: .*