Russischer Angriff auf den Bahnhof Pawlohrad in der Nacht: Ukrsalisnyzja berichtet über die Folgen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

In der Nacht zum 30. Juli hat Russland die Eisenbahninfrastruktur in der Region Dnipro angegriffen und dabei den Bahnhof in Pawlohrad beschädigt.

Dies meldet der Pressedienst von Ukrsalisnyzja

„Es gab keine Verletzten unter den Fahrgästen oder Bahnmitarbeitern, alle wurden rechtzeitig in einen Schutzraum gebracht“, hieß es in der Erklärung.

Als Folge des Anschlags verkehren am Morgen des 30. Juli einige Vorortzüge auf einer umgeleiteten Strecke:

Nr. 6272 wird auf der Strecke Varvarovka – Lozova (statt Synelnykove-1 – Lozova) fahren.

Nr. 6277 verkehrt auf der Strecke Lozova – Varvarovka (statt Lozova – Dnipro).

Nr. 7010 verkehrt auf der Strecke Kamianske – Orlivshchyna (statt Kamianske – Kramatorsk).

Nr. 6536 verkehrt auf der Strecke Saporischschja-2 – Synelnykove-1 (statt Saporischschja-2 – Lozowa).

Zur Erinnerung:

Infolge eines russischen Drohnenangriffs auf die Region Dnipro in der Nacht des 30. Juli wurden zwei Menschen verletzt, Vieh starb und in mehreren Betrieben brachen Brände aus.