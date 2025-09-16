Russischer Angriff auf Saporischschja: zwei Menschen getötet, Zahl der Verletzten steigt auf 20

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

In der Nacht des 16. September haben die Russen Saporischschja angegriffen. Dabei wurden zwei Menschen getötet und 20 weitere verletzt, darunter vier Kinder.

Quelle: Leiter der regionalen Militärverwaltung von Saporischschja Ivan Fedorow, Ministerpräsidentin Julija Swyrydenko

Einzelheiten: Um 00:38 Uhr meldete Fedorow Explosionen in der Region.

Zuvor hatte die Luftwaffe „Hochgeschwindigkeitsziele“ in Saporischschja gemeldet.

Update: Später meldete Fedorow, dass bei einem feindlichen Angriff auf Saporischschja 5 Menschen verletzt wurden.

Ihm zufolge wurden fünf Menschen durch einen Treffer auf ein privates Gebäude vorläufig verletzt.

Fedorow veröffentlichte auch ein Video des Feuers, das durch den russischen Angriff entstand.

Ihm zufolge wurden mindestens zehn Angriffe von den Russen in Saporischschja durchgeführt.

Der Angriff zerstörte Privathäuser und Nicht-Wohngebäude. Es brachen Brände aus.

Später sagte Fedorow, dass eine Person in Folge des russischen Angriffs in Saporischschja gestorben sei. Die Zahl der Opfer, darunter ein Kind, erhöhte sich auf 7.

Später wurde berichtet, dass 9 Menschen verletzt wurden, darunter ein 4-jähriges Mädchen.

Aktualisiert: Am Nachmittag des 16. September schrieb Ministerpräsidentin Julija Swyrydenko auf Telegram, dass bei dem Angriff auf Saporischschja insgesamt 2 Menschen getötet wurden und 18 weitere verletzt wurden, darunter zwei Kinder.

Später sagte Fedorow, dass die Menschen weiterhin medizinische Hilfe suchen und die Zahl der Verletzten des nächtlichen Angriffs auf Saporischschja bereits auf 20 Personen angestiegen ist. Unter den Verletzten sind vier Kinder.