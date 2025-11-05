Russland arbeitet an der Iskander-1000-Rakete: Die Reichweite wurde verdoppelt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.
Russland arbeitet an einer neuen Modifikation der Iskander-1000-Rakete, die eine doppelte Reichweite haben wird.
Dies berichtet RBK Ukrajina in dem Artikel „Neue gelenkte Flugzeugbomben, Iskander und Drohnen. Wie Russland sein Arsenal des Terrors gegen die Ukraine verbessert“.
Die Gesprächspartner von RBK Ukrajina sagten, dass Moskau derzeit an einer neuen Rakete, der Iskander-1000, arbeitet, die eine Reichweite von tausend statt 500 Kilometern haben soll.
Dies wird auch durch interne russische Dokumente bestätigt, die Militarny vorliegen.
Nach Angaben des Portals plant der Kreml, allein im Jahr 2025 18 solcher Iskander zu produzieren.
Waffenproduktion in Russland
Es ist erwähnenswert, dass die Russische Föderation ihre Raketen, Bomben und unbemannten Flugzeuge, mit denen die Ukraine während des groß angelegten Krieges angegriffen wurde, verbessert hat.
In dem Artikel von RBK Ukrajina erfahren Sie mehr darüber, was sich geändert hat und welche Bedrohung sie darstellen.
Es sei darauf hingewiesen, dass der russische Diktator Wladimir Putin selbst gestern, am 4. November, erneut über die „neuesten“ Waffen Russlands sprach, darunter die Mittelstreckenrakete Oreshnik.
Dem Diktator zufolge erfüllt Russland angeblich alle Pläne, „fortschrittliche Waffensysteme zu schaffen und die Verteidigungsindustrie zu entwickeln“.
Er erwähnte auch, dass die Russische Föderation „das neueste strategische Raketensystem Avangard entwickelt und in den Kampfeinsatz gebracht hat.
Es ist auch erwähnenswert, dass Putin in den letzten Wochen wiederholt von Russlands „neuesten“ Waffen gesprochen hat.
Insbesondere sprach er zum ersten Mal über den Marschflugkörper Burevestnik, der „keine Analoga in der Welt hat“.
