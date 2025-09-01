Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Russland wird Narrative über die angebliche Unwirksamkeit westlicher Garantien, die internen Meinungsverschiedenheiten der Ukraine mit ihren Partnern und die „Nicht-Subjektivität“ Kiews im Verhandlungsprozess verbreiten.

In den ersten beiden Septemberwochen wird die Russische Föderation ihre Propagandakampagnen gegen die Ukraine verstärken. Das Hauptziel ist es, die Sicherheitsgarantien für die Ukraine, den Verhandlungsprozess und die internationale Unterstützung Kiews zu diskreditieren. Dies meldet das Zentrum für die Bekämpfung von Desinformation.

Es wird festgestellt, dass Russland Erzählungen über die angebliche Unwirksamkeit der westlichen Garantien, die internen Meinungsverschiedenheiten der Ukraine mit ihren Partnern und die „Nicht-Subjektivität“ Kiews im Verhandlungsprozess verbreiten wird. Darüber hinaus wird erwartet, dass die Manipulationen im Zusammenhang mit den Zapad-2025-Übungen in Weißrussland die Angst vor einer neuen Invasion schüren und das Vertrauen in die Fähigkeiten der ukrainischen Streitkräfte untergraben werden.

Russische Medien werden auch die Entscheidung der Ukraine angreifen, junge Menschen ins Ausland zu schicken, Fälschungen über „Massenunterdrückung“ verbreiten, die Ukrainer in Polen diskreditieren und Panik um die Energiesicherheit im Winter schüren. Weitere Bereiche sind die Förderung des Images der Ukraine als „terroristischer Staat“ durch Angriffe auf die Druschba-Ölpipeline, die Nutzung des Östlichen Wirtschaftsforums und der Militärparade in Peking, um den russischen Einfluss zu demonstrieren, und der Versuch, die Wahlen in Moldawien und der Tschechischen Republik zu beeinflussen.