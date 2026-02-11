Russland hat einen Angriff auf Cherson durchgeführt: 12 Trolleybusse wurden beschädigt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Am Morgen des 11. Februar beschossen russische Truppen das Gelände eines kommunalen Unternehmens in Cherson.

Das russische Militär beschoss im Dnipro-Bezirk von Cherson ein kommunales Unternehmen, wobei 12 Fahrzeuge beschädigt wurden. Dies teilte der Leiter der MVA, Jaroslaw Shanko, am Mittwoch, dem 11. Februar, auf Facebook mit.

„Gegen 7:00 Uhr beschossen russische Truppen den Bezirk Dniprovsky. Erneut wurde das Gelände eines kommunalen Unternehmens der Stadtverwaltung von Cherson getroffen – 12 Fahrzeuge wurden beschädigt“, schrieb er.

Shan’ko betonte, dass keine Personen zu Schaden gekommen seien.

Zur Erinnerung: Am 9. Februar warfen Russen in Cherson Sprengstoff aus einer Drohne auf einen Jugendlichen und seinen Vater ab. Bei dem 14-jährigen Jungen und seinem 40-jährigen Vater wurden Explosionsverletzungen und Splitterwunden diagnostiziert.

