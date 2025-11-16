Russland hat einen Schwarm von "Schaheds" über der Ukraine gestartet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Bis 20 Uhr am Abend des 16. November hatte die Luftwaffe der Streitkräfte der Ukraine in fünf Regionen gleichzeitig Drohnen entdeckt.

Die russische Armee hat am Abend des 16. November erneut Angriffsdrohnen gestartet. Die Drohnen sind bereits in einer Reihe von Regionen stationiert, berichtet die Luftwaffe der Streitkräfte der Ukraine.

Nach Angaben des Militärs wurden den ganzen Tag über russische UAVs im Norden, Osten und Süden der Ukraine gesichtet. Allerdings handelte es sich dabei eher um Einzelfälle.

Bereits am Abend, ab 19:56 Uhr, bemerkte die Luftwaffe der Streitkräfte der Ukraine Drohnen in fünf Regionen auf einmal. Im Besonderen:

Drohnen aus dem Süden von Sumyshchyna bis Poltavshchyna. Eine Drohne in der Region Poltawa – bei Reshetilovka. Eine UAV im Norden von Saporischschja – nach Girnytske. Eine UAV im Süden von Charkiw – nach Dnipropetrowsk. UAV aus dem Süden der Region Sumy – in die Region Poltawa. UAV s im Osten von Charkiwshchyna – nach Isjum und Losowaya. UAV s im Westen von Donetschyna – in den Westen. Wir möchten Sie daran erinnern, dass die Raschisten in der Nacht des 14. November fast 450 Raketen und Drohnen auf die Ukraine abgefeuert haben. Vor allem kritische Infrastruktureinrichtungen wurden angegriffen. Die meisten der feindlichen Ziele wurden von der Luftverteidigung abgefangen.

Das Hauptziel des Angriffs war Kiew. Die meisten der Raketen und Drohnen waren auf die Hauptstadt gerichtet. Sechs Menschen starben und 35 wurden verletzt. In fast allen Bezirken der Stadt wurden Zerstörungen verzeichnet.