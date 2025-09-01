Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

In Russland ist die Sonnenblumenölproduktion stark zurückgegangen. Auch die Preise für die meisten Produkte steigen dort an.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf das Zentrum zur Bekämpfung von Desinformation auf Telegram.

Das CPI stellte fest, dass allein im August dieses Jahres die Produktion von Sonnenblumenöl um 11% zurückgegangen ist. Auch die Produktion anderer Pflanzenöle ist rückläufig.

„Angesichts der enormen Kosten des Krieges gegen die Ukraine, der Sanktionen und des Produktionsrückgangs in anderen Industrien wird die Produktion vieler landwirtschaftlicher Produkte unrentabel, was zum Bankrott und zur Schließung von Unternehmen führt“, erklärte das Zentrum.

Insbesondere die Verluste bei den Ölsaaten verarbeitenden Betrieben haben 20% erreicht, was zur Schließung dieser Betriebe geführt hat.

Gleichzeitig ist die russische Regierung gezwungen, die Importe von Öl, Kartoffeln und anderen Produkten zu erhöhen.

Die Propagandisten versuchen, den wahren Zustand der russischen Wirtschaft zu verschleiern. Sie behaupten eine „nachhaltige Entwicklung unter den heutigen geopolitischen Gegebenheiten“. Doch der Niedergang der Wirtschaft wird für die meisten Russen immer deutlicher spürbar.

Treibstoffkrise in Russland

Zur Erinnerung: Russland befindet sich ebenfalls in einer Treibstoffkrise, da die ukrainischen Verteidiger die russischen Ölraffinerien gezielt bestreikt haben.

Die Streiks haben dazu geführt, dass Russland vorübergehend mindestens 17% seiner Raffineriekapazitäten verloren hat.

Erst letzte Woche haben die russischen Behörden das Exportverbot für Benzin verlängert.