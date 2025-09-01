Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.
In Russland ist die Sonnenblumenölproduktion stark zurückgegangen. Auch die Preise für die meisten Produkte steigen dort an.
Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf das Zentrum zur Bekämpfung von Desinformation auf Telegram.
Das CPI stellte fest, dass allein im August dieses Jahres die Produktion von Sonnenblumenöl um 11% zurückgegangen ist. Auch die Produktion anderer Pflanzenöle ist rückläufig.
„Angesichts der enormen Kosten des Krieges gegen die Ukraine, der Sanktionen und des Produktionsrückgangs in anderen Industrien wird die Produktion vieler landwirtschaftlicher Produkte unrentabel, was zum Bankrott und zur Schließung von Unternehmen führt“, erklärte das Zentrum.
Insbesondere die Verluste bei den Ölsaaten verarbeitenden Betrieben haben 20% erreicht, was zur Schließung dieser Betriebe geführt hat.
Gleichzeitig ist die russische Regierung gezwungen, die Importe von Öl, Kartoffeln und anderen Produkten zu erhöhen.
Die Propagandisten versuchen, den wahren Zustand der russischen Wirtschaft zu verschleiern. Sie behaupten eine „nachhaltige Entwicklung unter den heutigen geopolitischen Gegebenheiten“. Doch der Niedergang der Wirtschaft wird für die meisten Russen immer deutlicher spürbar.
Treibstoffkrise in Russland
Zur Erinnerung: Russland befindet sich ebenfalls in einer Treibstoffkrise, da die ukrainischen Verteidiger die russischen Ölraffinerien gezielt bestreikt haben.
Die Streiks haben dazu geführt, dass Russland vorübergehend mindestens 17% seiner Raffineriekapazitäten verloren hat.
Erst letzte Woche haben die russischen Behörden das Exportverbot für Benzin verlängert.
Forumsdiskussionen
Anonymer Gast in Ukrinform • Re: Selenskyj dankt Trump für Gratulation zum Unabhängigkeitstag
„Der Glückwunsch von Trump ist auf keinen Fall von ihm, der ist viel zu schön, so intelligent ist der amerikanische Präsident nicht“
Bernd D-UA in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?
„Die 'internationale Versicherungskaete" genannt grüne Karte, wurde dieses Mal nicht kontrolliert. Hatte sie mit dem Pass etc. Übergeben und postwendend zurück erhalten. Es ist ein standardisiertes Verfahren,...“
Awarija in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?
„Wie läuft das derzeit eigentlich mit den Formalitäten fürs Auto ab ? Mit Erstaunen habe ich ja festgestellt daß meine aktuelle Grüne Versicherungskarte weiterhin für die Ukraine, also ein Kriegsgebiet,...“
Bernd D-UA in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?
„Der Wachposten hat mich also 0:15 Uhr , schon während der Ausgangssperre passieren lassen und dann noch definitiv ein weiteres Auto, die waren hinter mir in der Schlange..., wiederum trudelten noch weitere...“
Bernd D-UA in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?
„Bin gestern, wie vorgesehen, bei Ustyluh/Zosin rüber, Nachts um 0:20 angekommen. Der Wachposten hat mich, nicht kontrolliert und durchgewunken, als er das deutsche Auto sah. (Ca. 10 Kilometer vor Ustyluh)...“
Frank in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?
„Bekannte haben übrigens mit dem Bus in Summe von Chmelnyzkyj bis Thüringen 40 Stunden gebraucht. Krass. Im Schnitt war ich da mit dem Auto 10h unterwegs“
Bernd D-UA in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?
„@Frank, tatsächlich kenne ich den Rest der Strecke Stryj, ist grundsätzlich auch in einem guten Zustand, bin die Strecke von Mukatschewo aus gefahren, ist ca 5 bis 6 Wochen her, aber eben bei Tag gefahren....“
Frank in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?
„Jedenfalls die Strasse von Lviv nach Süden war damals neu und einwandfrei. Da bin ich aber auch nicht weit gefahren, bis vor Stryj. Unten an Rumänien/Karpaten waren sie misserabel. Ist aber paar Jahre...“
Bernd D-UA in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?
„Das ist ja total ätzend! Ich bin noch unschlüssig wie ich morgen Abend ausreise, vermutlich wieder in Ustyluh/Zosin, da ich nach Italien fahren werde, habe mir überlegt, in der Ukraine bis an die ungarische...“
Frank in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?
„Bekannte sind am WE über Lviv nach D mit dem Bus und standen von 21 bis 10 Uhr“
bernhard1945 in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?
„Ich bin vor 3 Wochen aus Ukraine ausgereist – wie immer über Uhryniw-Dolhobyczów. Montag-Nachmittag, 2 - 3 Autos vor mir. Viertelstunde bei den Ukrainern, halbe Stunde bei den Polen, die nehmen sich...“
Bernd D-UA in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?
„Hallo meine lieben FK, hab es schon wieder getan. Bin in die Ukraine gedüst und mache Urlaub in Luzk. Daher heute wieder über den Grenzübergang Zosin/Ustyluh "rüber gemacht ". 6 Uhr am Morgen angekommen....“
volontaer45 in Allgemeines Diskussionsforum • Re: Kann das alles sein? Ein Hilferuf…
„Finger weg, du gerätst in eine Russenfalle!“
Tombi in Allgemeines Diskussionsforum • Re: Kann das alles sein? Ein Hilferuf…
„Man Will dich abzocken: ein ukrainischer pass kostet 856 hrwyna = 18 euro, Einn russischer liegt im gleichen bereich. Kannst auch gleich an die Miliz ueberweisen, oder frag 'sie' n'ach Putins Spendenkonto....“