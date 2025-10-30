Russland hat erneut Kinschal-Raketen in der Westukraine stationiert

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Am Morgen des 30. Oktober haben die Russen erneut MiG-31K-Flugzeuge in die Luft gebracht, die Träger von Kinschal-Luftabwehrraketen sind. Der Feind hat sie erneut auf die Ukraine abgefeuert.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf das Telegram der Luftwaffe der Streitkräfte der Ukraine.

Ab 06:30 Uhr meldeten die Überwachungskanäle, dass der Feind am Morgen zum zweiten Mal MiG-31K-Flugzeuge in den Himmel gebracht hat. Die Information wurde später offiziell bestätigt.

„Wiederholte Starts von aeroballistischen Ch-47M2 Kinschal-Raketen in der Region Tschernihiw in Richtung Schytomyr“, hieß es um 06:33 Uhr.

Danach stellte das Militär klar, dass die Raketen auf Riwne zusteuerten, und rief eine Minute später die Einwohner von Lwiw auf, in Deckung zu gehen.

Wo der Alarm ausgerufen wurde

Ab 06:42 Uhr sieht die Karte des Luftalarms wie folgt aus. Wie Sie sehen können, ist das Signal immer noch in der gesamten Ukraine zu hören.

Massiver Beschuss der Ukraine am 30. Oktober