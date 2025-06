Russland greift Kiew mit einer Rakete mit Streumunition an

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Russland hat Kiew mit einer Rakete mit Streumunition angegriffen. Trümmer und Geschosse, die Menschen treffen sollten, wurden in der Hauptstadt gefunden.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf den Telegram-Kanal des Kiewer Bürgermeisters Witalij Klitschko.

Klitschko sagte, dass die Rettungsdienste nach dem morgendlichen Angriff auf die Hauptstadt die Überreste von Streumunition gefunden haben.

Ihm zufolge setzen die russischen Truppen diese Granaten ein, um die Zahl der zivilen Opfer zu maximieren.

„Die Rettungsdienste finden jetzt solche Teile von Streumunition in Nyvky in der Hauptstadt. Die Nationalpolizei hat die Geschosse eingesammelt – es handelt sich um Elemente der Streumunition einer Rakete, die für die Massenvernichtung von Menschen bestimmt sind“, sagte Klitschko in einer Videobotschaft.

Er betonte, dass ein solcher Beschuss einer friedlichen Stadt nicht weniger als Völkermord bezeichnet werden kann.

„Sie benutzen solche Granaten, um eine friedliche Stadt anzugreifen, um so viele Menschen wie möglich zu töten“, sagte er.

Beschuss von Kiew

In der vergangenen Nacht hat die russische Armee einen massiven Angriff auf Kiew gestartet und dabei Raketen und Drohnen eingesetzt. Nach Angaben von Innenminister Ihor Klymenko wurden an 27 Orten in der Hauptstadt Explosionen registriert.

Infolge des Angriffs fiel in einigen Gebieten der Stadt die Stromversorgung aus – Bürgermeister Witalij Klitschko erklärte, dies sei auf die Aktivierung eines automatischen Schutzsystems zurückzuführen. Der Tod eines US-Bürgers wurde ebenfalls bestätigt.

RBK Ukrajina veröffentlichte einen Bericht aus der Hauptstadt, die einen massiven russischen Angriff überlebt hat.