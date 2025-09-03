Russland griff mit 502 Drohnen und 24 Raketen an: Es gab Treffer an 14 Orten

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Seit dem Abend des 2. September haben die russischen Invasoren einen kombinierten Angriff auf das Territorium der Ukraine mit 502 Drohnen und 24 luft- und seegestützten Raketen gestartet.

Quelle: Luftwaffe der Streitkräfte der Ukraine in Telegram

** Wörtlich* teilte die ukrainische Luftwaffe mit: „Ab 9:00 Uhr morgens hat die Luftabwehr 451 Luftziele abgeschossen/unterdrückt: 430 feindliche Schahed-Drohnen und verschiedene Arten von Nachahmungsdrohnen; 14 Kalibr-Marschflugkörper; 7 Ch-101-Marschflugkörper. Drei Raketen und 69 Angriffsdrohnen wurden an 14 Stellen getroffen, und die abgeschossenen Drohnen fielen an 14 Stellen (Wrackteile).“

Einzelheiten: Die Luftwaffe betonte, dass der feindliche Angriff weitergeht und mehrere weitere russische UAVs im Luftraum sind.

Es wird auch berichtet, dass die Angreifer die Drohnen aus den Richtungen der russischen Städte Kursk, Brjansk, Millerowo, Orel, Schatalowo, Primorsko-Achtarsk und von Kap Chauda auf der besetzten Krim aus gestartet haben. die Russen starteten 16 Kalibr-Marschflugkörper vom Schwarzen Meer aus und 8 Ch-101-Marschflugkörper aus dem Luftraum der Regionen Saratow und Krasnodar der Russischen Föderation.

„Der Luftangriff wurde von Luftfahrzeugen, Flugabwehrraketentruppen, Einheiten der elektronischen Kriegsführung und unbemannter Systeme sowie mobilen Feuergruppen der ukrainischen Verteidigungskräfte abgewehrt“, resümierte die Luftwaffe.