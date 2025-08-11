FacebookXVKontakteTelegramWhatsAppViber

Russland zieht Truppen nach Saporischschja ab - Streitkräfte der Ukraine

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.netBildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net

Derzeit gibt es Informationen über die Verlegung der regulären Ausrüstung der russischen Luftlandetruppen, sagte Vladyslav Voloshyn.

Die russischen Invasoren verlegen zusätzliche Kräfte und Ausrüstung in die Hauptrichtungen der Region Saporischschja. Das sagte der Vertreter der Verteidigungskräfte des Südens Vladyslav Voloshyn am Montag, den 11. August, gegenüber Ukrinform.

„Laut Geheimdienstinformationen verlegt der Feind noch immer bestimmte Kräfte und Mittel in die Richtungen von Saporischschja: Orechiwski und Guljapolski“, sagte er.

Laut Woloschin gibt es Informationen über die Verlegung von regulärer Ausrüstung der russischen Luftlandetruppen (VDV).

Am Vortag hatte Petro Andrjuschtschenko berichtet, dass russische Truppen in großem Umfang gepanzerte Fahrzeuge, Personal und Munition in Richtung Saporischschja verlegen. Dies ist die größte Verstärkung der Besatzungsgruppe in der Region für Juli-August.

Ukrainische Streitkräfte zerstören russischen Kommandoposten bei Oleshek

Übersetzer:   DeepL — Wörter: 160

