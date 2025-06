Ein Schlag in Kramatorsk: Es liegen Menschen unter den Trümmern eines Hauses

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Ab 12:30 Uhr ist von einem Toten und vier Verwundeten in Kramatorsk die Rede, wie die regionale Militärverwaltung mitteilte.

In Kramatorsk wurde infolge eines feindlichen Angriffs am 21. Juni ein Mann getötet. Darüber berichtet der Leiter der Donezker Regionalen Militärverwaltung Vadim Filashkin in Facebook.

Ihm zufolge ist ab 12:30 Uhr von einem Toten und vier Verwundeten in Kramatorsk die Rede.

„Ein 62-jähriger Mann ist gestorben, unter den Verwundeten ist ein 14-jähriges Mädchen“, sagte der Beamte.

Nach vorläufigen Informationen befinden sich vier weitere Menschen unter den Trümmern. Die Rettungsarbeiten am Ort des Anschlags dauern an.

Erinnern Sie sich, die Russische Föderation hat Kramatorsk und Slowjansk getroffen. Auf Kramatorsk feuerten die Angreifer sieben Granaten ab. In Slowjansk wurde ein junger Mann getötet, es gibt Verletzte. Dutzende von Privathäusern wurden beschädigt.