Der Schmuggel von Uhren und Schmuck im Wert von Millionen von Dollar wurde in der Ukraine aufgedeckt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Die kriminelle Gruppe bestand aus 11 Personen, darunter fünf Angestellte von Ukrsalisnyzja und Besitzer eines Privatunternehmens.

Die Gesetzeshüter entlarvten die Angreifer, die teure Luxusgüter – Uhren und Schmuck – illegal über die Grenze schmuggelten. Dies wurde von BEB am Dienstag, den 7. Oktober berichtet.

Markenschmuck und Schweizer Uhren wurden in den Vereinigten Arabischen Emiraten, Hongkong und anderen Ländern gekauft und dann nach Polen geschmuggelt. Dort wurden sie den Schaffnern eines Personenzugs, der zwischen Warschau und Kiew verkehrte, ausgehändigt.

„Schmuck und Schweizer Uhren wurden in den Hohlräumen des Waggons versteckt und so über die Grenze gebracht. In Kiew wurden sie in einem eigenen Geschäft gegen Bargeld, Sachwerte und Kryptowährungen verkauft“, heißt es in der Nachricht.

Bei den Durchsuchungen im Zug, im Geschäft und in den Räumlichkeiten der Beschuldigten beschlagnahmten die Gesetzeshüter Schmuggelware bekannter Marken und 800 Tausend Dollar. Der Gesamtwert der beschlagnahmten Schmuckstücke und Uhren übersteigt 10 Millionen Dollar.

Die BEB-Detektive haben alle 11 Mitglieder der Gruppe verdächtigt. Gegen sie wurden Maßnahmen zur Zurückhaltung ergriffen. Per Gerichtsbeschluss wurde ihr mit den Erträgen aus ihren kriminellen Aktivitäten erworbenes Eigentum, insbesondere Autos und eine Yacht, beschlagnahmt.