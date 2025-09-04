Schrottexporte in der Ukraine beschleunigen sich, GMK Center

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Im Juli 2025 exportierte die Ukraine 44,84 kt Eisenschrott, 81,5% mehr als im Vorjahresmonat. Gleichzeitig sind die Exporte im Vergleich zum Juni um 6% gesunken.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf eine Veröffentlichung von GMK Center.

Laut GMK Center, das sich auf Zollstatistiken beruft, wurden mehr als 70% des Gesamtvolumens an ukrainischem Schrott nach Polen exportiert – 33,67 Tausend Tonnen (+77,6% gegenüber dem Vorjahr). Der Rest der Lieferungen ging nach Griechenland (4,37 Tausend Tonnen) und Deutschland (0,4 Tausend Tonnen).

Seit Jahresbeginn stieg das Volumen der ins Ausland exportierten Rohstoffe um 66,4% gegenüber dem Vorjahr und erreichte 248,34 Tausend Tonnen. Die größten Abnehmer sind Polen, Griechenland, Bulgarien und Deutschland.

Im Juli wurden die Lieferungen nach Transnistrien durch das ukrainische Unternehmen D-Kamet LLC wieder aufgenommen, das bereits im vergangenen Jahr Schrott in diese Region geliefert hatte. Der letzte Empfänger war das moldawische Hüttenwerk in Ribnita.

Der Präsident von Ukrmetallurgprom, Olexander Kalenkov, bezeichnete diese Praxis als gefährlich und schädlich für die Wirtschaft und die nationale Sicherheit und wies darauf hin, dass die Ukraine strategische Rohstoffe und Haushaltseinnahmen verliert.