Bis heute hat die Ukraine bereits mehrere positive Urteile internationaler Schiedsgerichte über einen Gesamtbetrag von 6,9 Mrd. Dollar erhalten.

Präsident Wolodymyr Selenskyj sagte, dass die Ukraine konkrete Schritte vorbereite, um Gelder von dem russischen Konzern Gasprom gemäß den internationalen Schiedsgerichtsurteilen zurückzuerhalten.

Das Staatsoberhaupt besprach mit Naftohas-Chef Serhij Koretskyj Möglichkeiten zur Durchsetzung von Schiedsgerichtsurteilen zugunsten der Ukraine im Rahmen der Vorbereitung eines Treffens mit Botschaftern und der Aktualisierung von Aufgaben für die Diplomatie.

Laut Selenskyj verfügt die Ukraine bereits heute über mehrere positive Entscheidungen internationaler Schiedsgerichte in Höhe von insgesamt 6,9 Milliarden Dollar.

„Dies sind absolut faire Entscheidungen, die die Verantwortung Russlands und von Gasprom belegen und die Stärke des internationalen Rechts bestätigen. Wir bereiten konkrete Schritte vor, um diese Gelder zurückzuerhalten, und morgen werden die ukrainischen Botschafter die entsprechenden Anweisungen erhalten“, sagte der Präsident.

Erinnern Sie sich, dass der Konzern Naftohas eine Zahlungsaufforderung an das russische Unternehmen Gasprom geschickt hat, 1,37 Milliarden Dollar gemäß der endgültigen Entscheidung des internationalen Schiedsgerichts in Zürich zu zahlen, die am 20. Juni 2025 eingegangen ist.

Zuvor hatte das Pariser Gericht die Vollstreckung der Entscheidung des Haager Schiedsgerichts über die Entschädigung für Verluste durch die illegale Enteignung von Vermögenswerten des Konzerns Naftohas auf der Krim in Höhe von 5 Milliarden Dollar genehmigt.